Bisiklet hırsızlığı zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Ağrı'da, bir evden bisiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Alparslan Mahallesi'ndeki bir evden 2 bisiklet çalınması üzerine çalışma
başlattı.
Güvenlik kameralarının incelenmesi ve araştırmalar sonucu kimlikleri belirlenen 2 zanlıdan biri yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, 2 bisikletin çalınması başka bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Polisin, diğer zanlıyı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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