Son Dakika Haberleri: Ağrı'da biyokaçakçılık yapan 2 kişiye 120 bin lira ceza verildi
Son Dakika Ekonomi Ağrı'da biyokaçakçılık yapan 2 kişiye 120 bin lira ceza verildi

Ağrı'da biyokaçakçılık yapan 2 kişiye 120 bin lira ceza verildi

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde biyokaçakçılık yapan yabancı uyruklu 2 kişiye 60'ar bin liradan toplam 120 bin lira idari para cezası uyguladı.

Ağrı'da biyokaçakçılık yapan 2 kişiye 120 bin lira ceza verildi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde biyokaçakçılık yapan yabancı uyruklu 2 kişiye 60'ar bin liradan toplam 120 bin lira idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen devriye görevi sırasında şüpheli görülen yabancı plakalı bir araçta arama yapıldı.

İçinde 2 kişinin bulunduğu araçta böcek toplamak için hazırlanan teçhizat ve tuzaklarla etil alkolle koruma altına alınmış çok sayıda kelebek, böcek ve sinek ele geçirildi.

Karakola götürülen şahısların Macaristan uyruklu oldukları ve ellerinde herhangi bir izin belgesi bulunmadığı tespit edilirken, DKMP ekipleri şahıslara 60'ar bin liradan 120 bin lira idari para cezası uyguladı.

Teçhizatlara el konulurken kelebek, böcek ve sinekler ise türlerinin tespiti için üniversiteye gönderildi.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:00 Kaynak: AA
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