Ağrı'da "Biyoteknoloji ve Hayatın Sırları" konulu konferans - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da 'Biyoteknoloji ve Hayatın Sırları' konulu konferans - Son Dakika

Ağrı'da "Biyoteknoloji ve Hayatın Sırları" konulu konferans

6 saat önce

Ağrı Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğünce "TÜBİTAK Söyleyişleri" kapsamında Ağrılı akademisyen Prof. Dr. Ömer İrfan Küfrevioğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı "Biyoteknoloji ve Hayatın Sırları" konulu konferans düzenlendi.

Ağrı'da

Ağrı Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğünce "TÜBİTAK Söyleyişleri" kapsamında Ağrılı akademisyen Prof. Dr. Ömer İrfan Küfrevioğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı "Biyoteknoloji ve Hayatın Sırları" konulu konferans düzenlendi.


Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi toplantı salonunda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ömer İrfan Küfrevioğlu, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlk olarak özgeçmişi okunan Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ömer İrfan Küfrevioğlu, öğrencilere "Biyoteknoloji ve Hayatın Sırları" konulu konferans verdi. Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Prof. Dr. Küfrevioğlu, emeği geçenlere teşekkür etti. Konferans sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, konferanstan dolayı Prof. Dr. Küfrevioğlu'na teşekkür ederek ilkokul, ortaokul ve lise diplomaları ile öğrencilik fotoğrafını hediye etti. - AĞRI

Ömer İrfan Küfrevioğlu, Türk Telekom, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:18 Kaynak: İHA
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