Ağrı'da boş alanda çıkan yangın söndürüldü

Ağrı'da iş yerlerinin arkasındaki boş alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Eski Van Caddesi'nde bulunan iş yerlerinin arasında esnafın çöp bıraktığı alanda yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, caddenin girişinde park yapan araçlar yüzünden zor anlar yaşadı.

Zabıta ve polisin devreye girmesiyle araçlar kaldırılırken, itfaiye ekipleri de yangına iş yerlerine ulaşmadan müdahale etti.

Yangın, kısa sürede söndürüldü.