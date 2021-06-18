Üye Girişi
Ağrı'da bu yıl 240 bin ton çilek üretilecek - Son Dakika

Ağrı'da bu yıl 240 bin ton çilek üretilecek

18.06.2021 14:53
Ağrı'da bu yıl 240 bin ton çilek üretilecek, System.String[]

AĞRI, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ağrı Valiliği tarafından finanse edilen yüzde 90 hibe destekli 'Ağrı'dan Çileğe Dokunuş Projesi' ile çilek üretim merkezi olacak.

AĞRI, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ağrı Valiliği tarafından finanse edilen yüzde 90 hibe destekli 'Ağrı'dan Çileğe Dokunuş Projesi' ile çilek üretim merkezi olacak. Kentte bu yıl 240 ton çilek üretilmesi hedefleniyor.

Kentte alternatif üretim çeşitliliğini artırmak ve geliştirmek, işletmelerin gelir seviyesini yükselterek il ekonomisine katkıda bulunmak, üretim yapan çiftçiler için yeni üretim desenlerinin uygulanabilirliğini göstermek ve ilin çilek ihtiyacına katkıda bulunmak amacıyla başlatılan 'Ağrı'dan Çileğe Dokunuş Projesi' kapsamında ilk etapta yaklaşık 40 çiftçiye, birer dekarlık 40 çilek bahçesi kuruldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin belirlediği alanlara kurulan çilek bahçelerinde ilk yıl için yaklaşık 240 ton civarında çilek hasadı ve 2 milyon TL'lik gelir elde edilmesi bekleniyor.

Proje kapsamında merkez Aşağıyoldüzü köyünde çiftçi Mehmet Naci Deniz'in kurduğu çilek bahçesini gezen İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, "Ağrı hem sahip olduğu büyük ve küçükbaş hayvan varlığı hem de bitkisel üretim potansiyeli ile ülkemizde tarımsal üretimin çok yoğun yapıldığı önemli illerden biri. Tabi özellikle bitkisel üretimle ilgili Valimiz Osman Varol'un destekleri ile bu yıl çiftçilerimize birçok yerel proje uygulamış olduk. Bu projemizde de ilk etapta 40 çiftçimize birer dekarlık alanlara çilek bahçesi kurduk. Bununla amacımız çiftçilerimizin hem aile bütçesine hem de ilimizin bitkisel ürün çeşitliliğini arttırmayı amaçladık" diye konuştu'VERİM ÇOK İYİ, YOĞUN ÜRETİM BEKLİYORUZ'Ağrı'da son dönemde hayata geçirilen projelerle çiftçilerde meyvecilik kültürünün geliştiğini belirten Engin, "Şu ana kadar takip ettiğimiz kadarı ile verimi çok iyi. Bölgeye adapte olmuş yediveren cinsi çilek fideleri ektik. İnşallah özellikle yem bitkilerinin ve hububat ekiminin yapıldığı ilimizde çilek yetiştiriciliğinin de yoğun şekilde üretimin yapılacağını umuyor ve hedefliyoruz. Tabii öncelikle 2020 yılında kurduğumuz bu 40 dekarlık çilek bahçeleri ile inşallah ilimizde ortalama 240 ton civarında bir çilek hasadı bekliyoruz. Bunun da ilimize 2 milyonun üzerinde bir katkısı olacak" dedi.'OLDUKÇA MEMNUNUZ'

Proje kapsamında aldığı destekle çilek yetiştiren Mehmet Naci Deniz de 'Ağrı'da meyve yetişmez' algısının yanlış olduğunu belirterek, çiftçilere projeden faydalanmaları çağrısında bulundu. Deniz, "Yaklaşık 1 ay önce bahçemize çilek ektik. Şu ada çıkmaya başladılar. 15-20 gün sonra hasadını yapmaya başlayacağız. Bizim için çok güzel bir meşgale oldu. Zevkle ilgileniyoruz. Bunun yanında bize bir gelir kaynağı da olacak" dedi.


Ağrı'da bu yıl 240 bin ton çilek üretilecek
Ağrı'da bu yıl 240 bin ton çilek üretilecek
Ağrı'da bu yıl 240 bin ton çilek üretilecek
Ağrı'da bu yıl 240 bin ton çilek üretilecek
Ağrı'da bu yıl 240 bin ton çilek üretilecek
Ağrı'da bu yıl 240 bin ton çilek üretilecek

Ağrı Valiliği, Türk Lirası, Tarım, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da bu yıl 240 bin ton çilek üretilecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TFF'ye tarihi protesto hazırlığı! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde 17:24 TFF'ye tarihi protesto hazırlığı! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz 17:21 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti 17:12 Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti
Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız 16:54 Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız A Milli Takım ve İsviçre karşılaşmasında, Umut Meraş forma giyemeyecek 16:15 A Milli Takım ve İsviçre karşılaşmasında, Umut Meraş forma giyemeyecek Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış 15:30 Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış
Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı 15:01 Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak 14:38 A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak

Son Dakika Haberleri
17:25 Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını
17:21 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz
17:11 Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti
17:05 Bakan Koca'dan güzel haber: Sayı 40 milyon doza ulaştı, 18 yaş üstü nüfusun %50'si aşılandı
16:53 Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız
16:34 Mustafa Cengiz'den FFP müjdesini verdi: 1 yılımız olmasına rağmen çıkış yaptık
16:19 Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi
16:14 A Milli Takım ve İsviçre karşılaşmasında, Umut Meraş forma giyemeyecek
16:05 Şiddetli yağışın ardından Başakşehir'de istinat duvarı çöktü! Ekipler olay yerine geldi
15:48 Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı
Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını         
17:26
İstanbul'da trafik felç oldu! Yoğun yağış sonrası araçlar mahsur kaldı İstanbul'da trafik felç oldu! Yoğun yağış sonrası araçlar mahsur kaldı         
17:24
Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi         
17:15
Bakan Koca'dan güzel haber: Sayı 40 milyon doza ulaştı, 18 yaş üstü nüfusun %50'si aşılandı Bakan Koca'dan güzel haber: Sayı 40 milyon doza ulaştı, 18 yaş üstü nüfusun %50'si aşılandı         
17:05
Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi         
16:20
Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun         
15:42
Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş         
15:09
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı         
14:48
Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek         
14:19
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi         
13:42
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti         
13:12
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar         
13:04
Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor         
12:20
PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak         
10:51
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar         
10:31
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 17:35:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı'da bu yıl 240 bin ton çilek üretilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement