Ağrı'da yağışlarla tarım ürünlerinde verim artışı yaşanıyor - Son Dakika
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Ağrı'da yağışlarla tarım ürünlerinde verim artışı yaşanıyor

20.08.2022 15:14
Ağrı'da yağışlarla tarım ürünlerinde verim artışı yaşanıyor

Ağrı'da bu yıl yaşanan yağışlarla tarım ürünlerinde verim artışı yaşanıyor.

Ağrı'da bu yıl yaşanan yağışlarla tarım ürünlerinde verim artışı yaşanıyor.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ziraat Odası Başkanı Ömer Yıldız ve beraberindekilerle ayçiçeği tarlalarında incelemelerde bulundu.

Çelebi, AA muhabirine, tarım ürünlerinde bu yılı altın yıl olarak gördüklerini söyledi.

Tarım ürünlerinde büyük bir artışın olduğunu belirten Çelebi, şunları kaydetti:

"Ayçiçeği, silajlık mısır, arpa, buğday ve diğer tarım ürünlerinde büyük bir verim var. İlimizde bu yıl 44 bin dekarlık alana ayçiçeği ekildi. Bunun 23 bini yağlık, 21 bini de çerezlik ayçiçeğidir. Geçen sene çok kuraklık vardı. Çok güzel bir yağmur yağdı ve çiftçimizin yüzü güldü. Bu sene Ağrı'nın tarımdaki altın vuruş yılı olarak tarihe geçmesini arzu ediyoruz. Bu sene çok güzel bir gelirimiz oldu. İnşallah bir dahaki sene de aynı şekilde gelirimiz olursa ilimizin gayri safi milli hasıla ve ekonomideki girdileri çok daha güzel bir neticeye gelir. Biz de bu durumdan sevinçliyiz."

Çelebi, devlet desteğiyle kentte ayçiçeği üretim ve ekim alanının her geçen yıl daha da arttığını anlattı.

Ayçiçeğinin hasadına az bir süre kaldığını ve bu üründen de verim beklediklerini ifade eden Çelebi, "Devlet desteği ve hibelerimiz var. Hibeleri genelde on ikinci ay ve birinci ayda dağıtıyoruz. Biz bunu Sayın Bakanımızla konuştuk. Buradaki hibe desteklerini beşinci ve altıncı aya, ayrıca diğer desteklerimizi de yedinci ve sekizinci aya kaydırılması konusunda Sayın Bakanımızı bilgilendirdik. Toprak Mahsulleri Ofisi Ağrı Ajans Amirliği'nde devlet hazinesinden desteği olan arpaya 500 lira, buğdaya da 1000 lira 30 Ağustos'ta sona eriyordu. Çiftçilerimizin bizden talep, eylül ayının sonuna kadar uzatılmasıydı. Ben de Sayın Bakanımızla telefon görüşmesi yaptım ve bu süreyi uzatacaklarını belirtti. Bundan dolayı Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Yıldız ise bu sene yağışlar ve Yazıcı Barajı'ndan gelen suyla tarım ürünlerinin iyi durumda olduğunu aktardı.

Çiftçi Nazif Acarbay de bu sene geçen seneye göre daha çok buğday elde ettiklerini dile getirerek, "Bu sene yağmur bol olduğu için yüzde 50'ye yakın verim arttı. Yağmurun yağmasını bekliyoruz ve daha sonra tarlaları ekeceğiz. Ayçiçeği, silajlık mısır, yonca ve korunga gibi birçok üründe verim arttı. Her sene böyle artış olsa çok mutlu oluruz." dedi.

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Kaynak: AA

Çelebi, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da yağışlarla tarım ürünlerinde verim artışı yaşanıyor - Son Dakika

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