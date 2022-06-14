Ekipler, karınlarını doyurdukları kurtları, bakım ve muayenelerinin yapılması için Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine götürdü.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağrı'da bulunan kurt yavruları tedavi altına alındı - Son Dakika

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