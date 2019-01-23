Ağrı'da Buz Kırma Ekibi Görev Başında
1 saat önce
Ağrı'da buz kırma ekibi görev başındaTürkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Ağrı'da kar yağışı ve dondurucu soğuklarla birlikte çatılarda oluşan buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından kırılıyor.
Ağrı
'da buz kırma ekibi görev başında Türkiye
'nin en soğuk illerinden biri olan Ağrı'da kar yağışı ve dondurucu soğuklarla birlikte çatılarda oluşan buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından kırılıyor.
Ağrı Belediyesi karla mücadele ekipleri, il merkezindeki cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı. İş makineleri aracılığıyla toplanan kar kütleleri kamyonlarla şehir dışına taşınırken, çatılarda oluşan ve büyük tehlike yaratan dev buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından kırılıyor. Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte eriyen karların oluşturduğu ve 2 metreye varan uzunluklara ulaşan buz sarkıtlarını kıran ekipler, vatandaşlar ve sürücülere rahat bir nefes aldırıyor. Özellikle yüksek katlı binalardaki buz sarkıtlarının temizlenmesi için çalışmalarını arttıran İtfaiye
Müdürlüğü, sarkıtları kırmak için 6 kişilik ekip oluşturdu. 2 itfaiye aracıyla sarkıtlara müdahale eden ekipler, 4 gündür aralıksız sürdürdüğü çalışmayla bir çok binayı sarkıtlardan temizledi. İtfaiyenin giremediği dar sokaklarda ekipler, aldıkları güvenlik önlemlerinin ardından çatılardaki sarkıtları temizliyor.
İtfaiye Müdürü Akın Karaman
, sarkıt kırma çalışması öncesi kentte anons yaparak vatandaşları uyardıklarını, kimsenin zarar görmemesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:48 Kaynak: DHA
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