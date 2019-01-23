Ağrı'da Buz Kırma Ekibi Görev Başında

TÜRKİYE'nin en soğuk illerinden Ağrı'da, kar yağışı ve dondurucu soğuklarla birlikte çatılarda oluşan buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından kırılıyor.

TÜRKİYE'nin en soğuk illerinden Ağrı'da, kar yağışı ve dondurucu soğuklarla birlikte çatılarda oluşan buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından kırılıyor.



Ağrı Belediyesi karla mücadele ekipleri, il merkezindeki cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı. İş makineleri aracılığıyla toplanan kar kütleleri kamyonlarla şehir dışına taşınırken, çatılarda oluşan ve büyük tehlike yaratan buz sarkıtları da 6 kişilik itfaiye ekibi tarafından kırılıyor. Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte eriyen karların oluşturduğu, 2 metreye kadar ulaşan buz sarkıtlarını 2 itfaiye aracına çıkarak kıran ekibin çalışmaları, kent sakinlerine ve sürücülere rahat nefes aldırdı. İtfaiye Müdürü Akın Karaman, sarkıt kırma çalışması öncesi kentte anons yaparak halkı uyardıklarını, kimsenin zarar görmemesi için yoğun çalıştıklarını söyledi.



- Ağrı

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