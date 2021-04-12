Buzları erimeye başlayan Aşağı Toklu Şelalesi coşkulu sularıyla ilgi çekiyor - Son Dakika

Buzları erimeye başlayan Aşağı Toklu Şelalesi coşkulu sularıyla ilgi çekiyor

12.04.2021 12:43

Ağrı'da kışın tamamen buz tutan, ilkbaharda eriyen karların yanı sıra yağmurlarla beslenen suları coşkuyla akan Aşağı Toklu Şelalesi, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Ağrı'da kışın tamamen buz tutan, ilkbaharda eriyen karların yanı sıra yağmurlarla beslenen suları coşkuyla akan Aşağı Toklu Şelalesi, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Taşlıçay ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Aşağı Toklu köyünde bulunan ve kışın tamamen donarak metrelerce yükseklikte buz sarkıtları oluşan Aşağı Toklu Şelalesi, yılın her mevsimi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirince drone ile görüntülenen, köye 10 dakikalık yürüyüş mesafesindeki şelalenin buzları, ilkbaharın gelişiyle erimeye başladı.

2100 rakımda, 12 metre yükseklikte ve 5 metre derinliğindeki göleti ile ziyaretçilerinin beğinisini toplayan şelale, şu sıralar kar ve yağmur sularıyla da beslenerek coşkuyla akıyor.

Kış aylarında buz tırmanışı yapmak isteyen dağcıların uğrak yeri olan, ilkbaharda da sarp kayalıklar arasından dökülen sularıyla ilgi çeken şelale, havaların ısınmayla doğa ve fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Yöreyi ziyaret edenlerden Hasan Yıldırım, AA muhabirine, şelalenin sahip olduğu doğal güzelliklerle yılın her mevsimi ziyaretçi ağırladığını söyledi.

İlkbaharda su seviyesinin yükselmesiyle şelalenin daha da güzelleştiğini belirten Yıldırım, "Şelale kışın tamamen buzla kaplanıyor ve dağcılar burada tırmanış gerçekleştiriyor. Bugünlerde buzların erimesiyle coşkuyla akıyor. Manzara muhteşem. Biz de vakit buldukça piknik yapmak için hafta sonları buraya geliyoruz. Ailemizle vakit geçirebileceğimiz güzel bir yer." diye konuştu.

Yıldırım, herkesin gelip bu doğal güzelliği görmesi gerektiğini dile getirdi.

Buzları erimeye başlayan Aşağı Toklu Şelalesi coşkulu sularıyla ilgi çekiyor
Buzları erimeye başlayan Aşağı Toklu Şelalesi coşkulu sularıyla ilgi çekiyor
Buzları erimeye başlayan Aşağı Toklu Şelalesi coşkulu sularıyla ilgi çekiyor
Buzları erimeye başlayan Aşağı Toklu Şelalesi coşkulu sularıyla ilgi çekiyor

Anadolu Ajansı, Taşlıçay, Drone, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Buzları erimeye başlayan Aşağı Toklu Şelalesi coşkulu sularıyla ilgi çekiyor - Son Dakika


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