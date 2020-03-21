Ağrı'da cadde ve sokaklar yıkanıp, temizleniyor - Son Dakika
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Ağrı'da cadde ve sokaklar yıkanıp, temizleniyor

6 saat önce

AĞRI'da koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında cadde ve sokaklar itfaiye ekipleri tarafından yıkanıp, temizleniyor.

Ağrı'da cadde ve sokaklar yıkanıp, temizleniyor, System.String[]

AĞRI'da koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında cadde ve sokaklar itfaiye ekipleri tarafından yıkanıp, temizleniyor.

Ağrı'da itfaiye ekipleri, koronavirüs salgınına karşı cadde ve sokakları dezenfekte diyor. Gece yarısı çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Caddesinde itfaiye hortumunun başına geçerek köpüklü su ile arındırma çalışmalarında personele yardım etti. Koronavirüsün dünyaya musallat olan bir bela olduğunu söyleyen Başkan Sayan, "Bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Her tarafı temizlemeye çalışıyoruz, dezenfekte ve temizlik konusunda olsun, bunları yapmak zorundayız. Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, bütün bakanlarımız ayakta. Ülkemizin daha az zararla bu olayı atlatması için uğraşıyorlar. Biz de yerelde kendi gücümüz oranında çalışıyoruz. Gece de olsa, hangi saatte olursa olsun, halkın sağlığı bizim için önemli, ülkemizin geleceği bizim için önemli. Ben de arkadaşlarımla, bir belediye çalışanı olarak çalışıyorum, Başkan olmam çok önemli değil. İnşallah en kısa zamanda dünya da ülkemiz de bu beladan kurtulur" diye konuştu.Kent merkezinde birçok yere dezenfeksiyon istasyonları kurduklarını belirten Başkan Sayan, gerekli önlemleri alarak 18 mahallede kriz merkezi oluşturarak riski en alt seviyeye indirdiklerini ifade etti.


Koronavirüs, Savcı Sayan, İtfaiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:21 Kaynak: DHA

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