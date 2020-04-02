Ağrı'da cadde ve sokaklara girişler kontrollü olarak sağlanıyor - Son Dakika

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokakların giriş-çıkışlarını kontrol altına aldı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan ekipler, korona virüsle mücadele kapmasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklara giriş-çıkışları kontrollü olarak sağlıyor. Cadde ve sokaklara giriş yapan vatandaşların ateş ölçerle ateşleri ölçülüyor. Banka önlerinde oluşan kalabalık için de sosyal mesafeyi korumak amacıyla vatandaşlar arasına barikat kuruldu. - AĞRI