Ağrı'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Ağrı'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

04.12.2020 23:14
Ağrı'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim, System.String[]

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte Ağrı'nın cadde ve sokaklarında sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte Ağrı'nın cadde ve sokaklarında sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilim Kurulu Üyeleri ile yaptığı toplantı sonrası aldığı kararın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile tüm Türkiye'de uygulamaya konulan hafta sonu sokağa çıkma yasağı Ağrı'da da uygulanmaya başlandı. Saat 21.00 itibariyle uygulanmaya başlanan ve pazartesi günü sabah saat 05.00'a kadar devam edecek olan sokağa çıkma yasağıyla birlikte caddeler boşaldı. Emniyet ekipleri tedbir amaçlı cadde ve sokaklarda denetimlerini gerçekleştirirken vatandaşların ise genel anlamda kurallara uyduğu gözlendi. Özellikle akşam saatlerinde yoğunluğun yaşandığı Ağrı'nın en işlek caddelerinde yasağın başlamasının ardından vatandaşlar aralıksız olarak uygulanacak 56 saatlik yasaklar bitene kadar evlerine çekildiler. - AĞRI

Ağrı'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Ağrı'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Ağrı'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Ağrı'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Ağrı'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Ağrı'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Ağrı'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Ağrı'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Ağrı'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Recep Tayyip Erdoğan, Sokağa Çıkma Yasağı, Cumhurbaşkanı, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika


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