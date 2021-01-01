Ağrı'da çalınan minibüs Doğubayazıt'ta bulundu - Son Dakika

Ağrı'da çalınan minibüs, İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda Doğubayazıt'ta bulundu.

Ağrı'da, Gazi Mahallesi'nde 2 gün önce sabah saatlerinde çalınan 04 AB 676 plakalı minibüsün bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 72 saat boyunca 28 iş yeri kamerası ile güvenlik kameraları incelendi.

Araştırmalar neticesinde minibüsü Doğubayazıt'ta bulan ekipler, minibüsü çalan zanlıların bulunması için çalışma başlattı. - AĞRI