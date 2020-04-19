Ağrı'da çamaşır makinesi bozulan yaşlı çiftin yardımına Vefa ekipleri yetişti - Son Dakika

Çetin çifti, ekiplere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Ahmet Karaaslan 'ın talimatıyla köye giden Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekipleri, bozulan çamaşır makinesini tamir etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak diye bir şey yok