Son Dakika Haberleri: Ağrı'da "Cami ve Hayat" paneli
Son Dakika Güncel Ağrı'da 'Cami ve Hayat' paneli

Ağrı'da "Cami ve Hayat" paneli

58 dakika önce

Ağrı'da, İl Müftülüğünce Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Cami ve Hayat" konulu panel düzenlendi.

Ağrı'da

Ağrı'da, İl Müftülüğünce Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Cami ve Hayat" konulu panel düzenlendi.

Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panel, katılımcıların saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden panelin açılış konuşmasını yapan Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, camilerin daha çok öne çıkartılıp öneminin anlatılması gerektiğini söyledi.

Camilerin Kabe'nin birer şubesi olduğuna dikkati çeken Topçu, şöyle konuştu:

"Yeryüzündeki tüm mescit ve camiler Kabe'nin birer şubesidir. Camiyi ön plana çıkarmak istiyoruz. Din görevlilerimiz, bizim yaşamımızdan ölümümüze kadar her bir safhamızda ve anımızda yanımızda olan hocalarımızdır. Onları öne çıkarmak gayesiyle birçok etkinlikleri bu hafta vesilesiyle düzenliyoruz. Bu programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Programa, panelistler Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, Ağrı İbrahim çeçen Üniversitesi'nden Prof. Dr. Adem Yerinde'nin yanı sıra çeşitli kurumların amirleri, din adamları ve vatandaşlar katıldı.

Topçu, panel sonrası panelistlere plaket takdim etti.

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş talimatı verdi! Ankara'da 200 binişlik öğrenci kartları 60 TL olacak
YPG'nin gerçek yüzü 'Syria The Backstage' belgeseliyle ortaya çıkacak Son dakika: ABD ile yapılan anlaşma zafer mi mağlubiyet mi? Erdoğan'dan ilk değerlendirme 75 kişiyi 13 milyon lira dolandıran Ponzi Arzu'nun mahkemesi ertelendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 18:13:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da "Cami ve Hayat" paneli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]