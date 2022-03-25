Ağrı'da çatısı çöken istasyondan 5 kişinin kurtulma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Ağrı'da çatısı çöken istasyondan 5 kişinin kurtulma anı güvenlik kamerasında

25.03.2022 17:50

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde üzerinde kar kütlesi bulunan akaryakıt istasyonunun çatısının çökme anı ve oradaki 5 kişinin saniyelerle kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde üzerinde kar kütlesi bulunan akaryakıt istasyonunun çatısının çökme anı ve oradaki 5 kişinin saniyelerle kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Eleşkirt- Erzurum kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun çatısı, bölgede son günlerde etkili olan yoğun kar yağışıyla karla kaplandı.

Kar kütlesinin ağırlığına daha fazla dayanamayan çatının bir kısmının çökmesi sonucu, istasyonda bulunan bir araç kullanılamaz hale geldi.

İş yeri güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise 5 kişi çökme anından saniyeler önce çatının altından geçmesi yer aldı.

Ağrı'da çatısı çöken istasyondan 5 kişinin kurtulma anı güvenlik kamerasında
Ağrı'da çatısı çöken istasyondan 5 kişinin kurtulma anı güvenlik kamerasında
Ağrı'da çatısı çöken istasyondan 5 kişinin kurtulma anı güvenlik kamerasında

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da çatısı çöken istasyondan 5 kişinin kurtulma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da çatısı çöken istasyondan 5 kişinin kurtulma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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