Ağrı'da çatışma: 2 asker şehit - Son Dakika

- Ağrı'da çatışma: 2 asker şehit
Doğubayazıt hudut hattında, İran istikametinden sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sürüyor
AĞRI - Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada 2 uzman çavuş şehit olurken bir asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ağrı Doğubayazıt hudut hattında, İran istikametinden sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu, iki uzman çavuş yaralandı. Askeri helikopter Doğubeyazıt ilçe hastanesine sevk edilen 2 uzman çavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı, bölgeye sevk edilen İHA/SİHA, destek unsurlarıyla operasyonların devam ettiği belirtildi.
Çatışmada bir askerin ise yaralanarak hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 16:05 - Kaynak: İHA
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