Ağrı'da çeşitli suçlardan aranan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Hakkında birçok yerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalama kararı olan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, hakkında birçok yerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle aranan S.B isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kıskıvrak yakalanan zanlı, çıkarıldığını mahkemece 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - AĞRI