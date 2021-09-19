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Çiftçiler devlet destekli silajlık mısırın hasadına başladı - Son Dakika

Çiftçiler devlet destekli silajlık mısırın hasadına başladı

19.09.2021 11:03

Devlet desteğiyle tarım alanlarını yaygınlaştıran Ağrı'daki çiftçiler, silajlık mısırda hasada başladı.

Devlet desteğiyle tarım alanlarını yaygınlaştıran Ağrı'daki çiftçiler, silajlık mısırda hasada başladı.

Yem bitkileri üretiminde artış ve mera alanlarının ıslahını sağlamak amacıyla Valilik öncülüğünde İl Özel İdaresi kaynaklarıyla yüzde 90 hibeyle hayata geçirilen "Yem Bitkileri Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında ilkbahar aylarında 770 çiftçiye 2 bin 400 çuval silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

Aldıkları destekle yaz boyunca tarlalarda ekim yapan çiftçiler, büyük emeklerle yetiştirdikleri ve boyları yaklaşık 3 metreyi aşan yem bitkisini hasat etmeye başladı.

Makinelerle biçtikleri silajlık mısırları traktör ve kamyonlarla köylerine götüren üreticiler, stokladıkları bitkiyle hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılayacak.

Silajlık mısır alanı üç katına çıktı

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, AA muhabirine, bu yıl çok sayıda tarımsal projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Vali Osman Varol ile sürekli çiftçilerle bir araya geldiklerini ifade eden Engin, "Ağrı'da 2020 yılında 6 bin dekar ekili silajlık mısır alanımız varken bu yıl hibe ve tohum desteğiyle 18 bin dekara çıkardık. Hayvancılık yapan yetiştiricilerimiz için çok önemli bir projedir." dedi.

Engin, Ağrı'nın hayvancılık noktasında Türkiye'nin önemli illerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Sahip olduğu 410 bin büyükbaş hayvan ve 1 milyon 400 bin civarındaki küçükbaş hayvan varlığıyla özellikle hayvancılık noktasında yoğun faaliyetin yürütüldüğü bir ildir. Bu sene de kurak geçti ve dolayısıyla çiftçilerimiz girdi noktasında bazı zorluklar ve handikaplar yaşadı. Bitkisel üretimi geliştirme kapsamında yaptığımız silajlık mısır projemiz çiftçiler için çok faydalı oldu." diye konuştu.

Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle çiftçilere korunga, İl Özel İdaresi desteğiyle de silajlık mısır tohumu dağıtıldığını belirten Engin, olgunlaşan bu ürünlerde hasadın devam ettiğini aktardı.

"Besicilerin girdi maliyetlerini düşürmeye gayret ediyoruz"

Engin, kentte bitkisel ürün çeşitliliğini artırmak için Valilik koordinesinde çalışmalara devam ettiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın özellikle girdi maliyetlerini düşürmeye gayret ediyoruz. Bunun yanında çiftçilerimizin bütçelerine de katkıda bulunmak istiyoruz. Bu tip projelerle çiftçimiz hem yeni bitkisel ürünlerle tanışıyor hem de bu manada kendilerine katkı sunmuş oluyoruz. İlimizde özellikle son bir yıldır Sayın Valimiz Osman Varol'un gelmesiyle birlikte tarım ve hayvancılıkla ilgili çok yoğun bir çalışma var. Teşkilat olarak sürekli sahadayız. Çiftçinin ihtiyacını tespit ediyoruz ve buna yönelik projeler hazırlıyoruz. Hem Bakanlığımızdan hem de bütçe noktasında bize destek olabilecek kurum ve kuruluşlardan ve özellikle İl Özel İdaresi bütçesinden çiftçilerin ihtiyaçlarına göre proje çalışması yapıyoruz."

Çiftçilerden olumlu tepki aldıklarını aktaran Engin, silajlık mısırda dekar başına ortalama 7 ton verim beklediklerini ve üretimin geçen yıla öre 3 kat artacağını sözlerine ekledi.

Çiftçiler devlet destekli silajlık mısırın hasadına başladı
Çiftçiler devlet destekli silajlık mısırın hasadına başladı
Çiftçiler devlet destekli silajlık mısırın hasadına başladı
Çiftçiler devlet destekli silajlık mısırın hasadına başladı
Çiftçiler devlet destekli silajlık mısırın hasadına başladı
Çiftçiler devlet destekli silajlık mısırın hasadına başladı
Çiftçiler devlet destekli silajlık mısırın hasadına başladı
Çiftçiler devlet destekli silajlık mısırın hasadına başladı
Çiftçiler devlet destekli silajlık mısırın hasadına başladı

İlkbahar, Tarım, Ekim, Ağrı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çiftçiler devlet destekli silajlık mısırın hasadına başladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Çiftçiler devlet destekli silajlık mısırın hasadına başladı - Son Dakika
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