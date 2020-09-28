Başkan Sayan'ın büyük projesi hayat buluyor - Son Dakika

Başkan Sayan'ın büyük projesi hayat buluyor

Ağrı Belediye Başkanı Savcı h Sayan ve Vali Dr. Osman Varol girişimleriyle başlatılan '5 yılda 750 bin' koyun projesi ile çiftçilere, 5 yılda 750 bin koyun desteği sağlanacak.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı h Sayan ve Vali Dr. Osman Varol girişimleriyle başlatılan '5 yılda 750 bin' koyun projesi ile çiftçilere, 5 yılda 750 bin koyun desteği sağlanacak.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın girişimleri sonucu hayata geçirilen '5 yılda 750 bin' koyun projesi düzenlenen imza töreni ile hayat buldu. Kentte başlatılan proje ile faizsiz, teminatsız, ipoteksiz, zirai kredi ile her yıl 150 bin koyun kademeli olarak çiftçilere dağıtılacak. Projeden faydalanmak isteyen çiftçiler, başvurularını İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığı ile yapabilecek.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Salonunda düzenlenen proje ön protokol imza törenine Vali Dr. Osman Varol'un yanı sıra Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalık Karabulut, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Bilal Sarıdoğan, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, Ziraat Bankası Van Bölge Başkanı Turgut Arvas, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, Ziraat Bankası Ağrı Şube Müdürü Faruk Akyel, kurum müdürleri, muhtarlar, ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan imza töreninde yaptığı konuşmada Ağrı'nın bir tarım ve hayvancılık kenti olduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ağrıyı kalkındırmak, Doğunun ve Türkiye'nin yıldızı yapmak boynumuzun borcu olsun. Gerçekten önemli bir iş başardık. Beş yılda 750 bin ki biz bunu daha da ileri bir aşamaya getirmek için mutlaka mücadele edeceğiz. Ama bundan sonraki ayağı sayın Valimiz ve Vekilimizle de yaptığımız toplantılar neticesinde büyükbaş hayvanı da bu işin içine katarak sadece küçükbaş olarak değil büyükbaş hayvancılığı dahil ederek Ağrı'da bir çığır açmak istiyoruz. Büyük bir yatırıma dönüştürmek istiyoruz. Bundan 15 sene önce Ağrı'nın et kombinasında yüzlerce işçi çalışıyordu. Türkiye'de kombine deyince ilk akla gelen üç dört kombineden birisi Ağrı Et Kombinasıydı. Ama maalesef biz bu işe sahip çıkamadık. Niye sahip çıkamadık biliyor musunuz? En belli başlı noktası üzülerek söylüyorum ki tefeciliktir. Tefecilikle Ağrı'ya hükmederek Ağrı'daki garibanların geçmesine sebep olmuşlardır. Hayvancılığın bitimine sebep olmuşlardır. Tarlaların ekilmemesine sebep olmuşlardır. Ağrı'yı kurtarmak için Ağrı'yı tefecilerden temizlemek lazım. Bizim temel sıkıntımız buradadır. Önce bunu aşmamız lazım. bunu aşmazsak yarın bu koyunları dağıttığımızda bu koyunların yemi ve otu için gidip para faiz edecekler. Sonra burada bu verdiğimiz koyunlar belki başımıza bela olacak. Buradan herkese sesleniyorum gelin el ele verelim birlikte bu faizcilik olayını kendi aramızda kaldıralım." - AĞRI

Başkan Sayan'ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan'ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan'ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan'ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan'ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan'ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan'ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan'ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan'ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan'ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan'ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan'ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan'ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan'ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan'ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan'ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan'ın büyük projesi hayat buluyor

Ağrı Valiliği, Milletvekili, Tarım, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 18:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Sayan'ın büyük projesi hayat buluyor - Son Dakika

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