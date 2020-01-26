Ağrı'da çığ altında kalan kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Ağrı'da çığ altında kalan kişi kurtarıldı

6 saat önce

Ağrı'da çığ altında kalan kişi, köylüler tarafından yaralı kurtarıldı.

Ağrı'da çığ altında kalan kişi kurtarıldı, System.String[]

Ağrı'da çığ altında kalan kişi, köylüler tarafından yaralı kurtarıldı.

Patnos ilçesine bağlı Kucak köyünde donan içme suyu şebekesini açmaya giden Ferhat Sever ile beraberindekiler, Süphan Dağı yakınındaki su kaynağına müdahale etmek isterken çığ düştü.

Çığın altında kalan Sever, köylüler tarafından kar altından yaralı olarak çıkarıldı. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri ve Sağlık Bakanlığı ambulans helikopteri yönlendirildi.

Sağlık görevlileri tarafından helikopterde ilk müdahalesi yapılan Sever, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Hipotermi geçirdiği belirtilen Sever'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Süphan dağı, Patnos, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 07:54 Kaynak: AA
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