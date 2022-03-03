Ağrı'da çığ tatbikatı - Son Dakika
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Ağrı'da çığ tatbikatı

03.03.2022 18:45

Ağrı'da çığ tatbikatı Ağrı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kızılay, UMKE, MEB AKUB ve 112 ambulans ekibi bünyesindeki gönüllüler çığ tatbikatı yaptı.

Ağrı'da çığ tatbikatı

AĞRI - Ağrı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kızılay, UMKE, MEB AKUB ve 112 ambulans ekibi bünyesindeki gönüllüler çığ tatbikatı yaptı.

AFAD İl Müdürlüğü görevlileri, Kızılay, UMKE, MEB AKUB ve 112 ambulans ekibi bünyesinde oluşturulan gönüllü arama- kurtarma ekiplerine eğitim verdi. Küpkıran Kayak Merkezi yakınlarındaki dağlık alanda 60 gönüllüye, üç günlük süre ile verilen uygulamalı eğitimler sonunda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği 3 kişilik bir grubun üzerine çığ düştüğü bilgisi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne oradan da İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne bildirildi. Ellerinde çubuklarla karlı zeminde arama yapan gönüllüler, yaralıları 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Çığ tatbikatına katılan MEB AKUB gönüllülerinden Yunus Kaya, "36 arkadaşımızla birlikte çığ tatbikatı gerçekleştirdik. Arkamızdaki tepede bu tatbikata katıldık. Gönüllüler 2 gündür yağmur ve çamur demeden bu tatbikatı gerçekleştirdik. Çok zorluydu. Tatbikatın senaryosu bile korkutucuydu." ifadelerine yer verdi.

Ağrı'da çığ tatbikatı
Ağrı'da çığ tatbikatı
Ağrı'da çığ tatbikatı

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milli eğitim bakanlığı, Kızılay, Ağrı, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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