Ağrı'da çığın düştüğü köy yolunda ikinci defa kardan tünel yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da çığın düştüğü köy yolunda ikinci defa kardan tünel yapıldı

18.03.2022 19:43
Ağrı'da çığın düştüğü köy yolunda ikinci defa kardan tünel yapıldı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, İl Özel İdaresi ekipleri, çığ düşmesi sonucu metrelerce kar kalınlığının oluştuğu köy yolunda ulaşımda aksama yaşanmaması için kardan tünel yaptı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, İl Özel İdaresi ekipleri, çığ düşmesi sonucu metrelerce kar kalınlığının oluştuğu köy yolunda ulaşımda aksama yaşanmaması için kardan tünel yaptı.

Kentte son günlerde etkisini artıran kar ve tipinin ardından zorlu coğrafyadaki dağlar arasından geçen Hayrangöl köy yoluna yine çığ düştü.

İl Özel İdaresi ekipleri, çığın düştüğü ve kar kalınlığının yaklaşık 8 metreyi bulduğu yolda ulaşımı yeniden sağlamak için dozerle çalışma başlattı.

Ekipler, karın sert ve çok fazla olması nedeniyle yolun tamamen açılmasının zaman alacağını göz önünde bulundurarak, dozerle karı delerek geçici süreliğine tünel yaptı.

Dozerin kardan tünelin içinde yol genişletme çalışması yapması ve içinden geçmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ekipler, ilerleyen günlerde söz konusu yolda geniş çaplı karla mücadele çalışması yapacak.

Aynı köy yolunda bir süre önce de yine çığ düşmüş ve bölgede yaşayanların mağduriyet yaşamaması için geçici süreliğine kardan tünel yapılmıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... KOAH hastasına paletli ambulansla ulaşıldı Son dakika haber... KOAH hastasına paletli ambulansla ulaşıldı Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 285 yerleşimin yolu kardan kapandı Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 285 yerleşimin yolu kardan kapandı

Eleşkirt, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da çığın düştüğü köy yolunda ikinci defa kardan tünel yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:36 Çene ve yüz nakli olan Recep Sert, uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Tutuklama kararı çıktı
19:25 Putin halkın karşısına geçerek savaşın nedeni açıkladı: Bu insanların acılar ve soykırımdan kurtarılması operasyonların hedefidir
19:08 Kuntz, genç yeteneklere şans verdi! A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu netleşti
19:02 İşin aslı başkaymış! Şiddet gören uzman çavuşmuş
18:59 İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosunda sürpriz isimler yer aldı! Adana Demirspor'un oyuncusu Balotelli ise kadroda yok
18:53 İstanbul Valisi yarın için uyardı: Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
18:34 1915 Çanakkale Köprüsü açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücrete "Pahalı mı?" diye sordu, kabalık aynı yanıtı verdi
18:30 Merih Demiral haftanın oyuncusu seçildi! Barcelonalı Pedri bile gerisinde kaldı
17:48 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! Köprü orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsü unvanına sahip oldu
17:30 İbrenin Şenol Güneş'e dönmesi Beşiktaş yönetimini karıştırdı! İstifaya hazırlanıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 19:49:35. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı'da çığın düştüğü köy yolunda ikinci defa kardan tünel yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement