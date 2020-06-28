Ağrı'da çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Ağrı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve kömürcülerin yoğunlukta olduğu alanda bir esnafa ait kamışlıkta çıkan yangın, paniğe neden oldu.



Ağrı merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde kömürcülerin yoğunlukta bulunduğu alanda esnaf Nadir Baran'a ait kamış satılan alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev alan kamışlardan yükselen alevlerin, diğer esnafa ait kömürlük ve odunluklara sıçrama ihtimali paniğe neden oldu.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlatırken yangın diğer alanlara sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri ayrıca yanan kamışların yakınında bulunan kömür torbalarına su sıkarak soğutma çalışması yaptı.



Öte yandan, çıkan yangında 650 bağ kamışının yandığını söyleyen esnaf Nadir Baran, yaklaşık 5 bin lira maddi zarara uğradığını belirtti. - AĞRI