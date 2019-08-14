Son Dakika Haberleri: Ağrı'da çıkan yangında 110 ton ot küle döndü
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Ağrı'da çıkan yangında 110 ton ot küle döndü

41 dakika önce

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde nedeni belirlenemeyen yangında, kışın kullanılmak üzere hazırlanan 110 tonluk ot küle döndü.

Ağrı'da çıkan yangında 110 ton ot küle döndü, System.String[]
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde nedeni belirlenemeyen yangında, kışın kullanılmak üzere hazırlanan 110 tonluk ot küle döndü.

Taşlıçay ilçesine bağlı Aras köyünde çıkan yangında, hayvancılık yapan köylülerden 9 aileye ait kış aylarında hayvanlarına yedirmek amacıyla hazırladıkları 110 ton ot, çıkan yangında küle döndü. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Eleşkirt ve Ağrı Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, 4 saat süren yangın söndürme çalışmalarında otlardan iki parçayı söndürebildi. 9 parçadan oluşan 110 ton ottan 7 parçasının söndürülmesi ve yangının yakın mesafede bulunan diğer otlara bulaşmaması için Taşlıçay Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine takviye olarak gelen Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. - AĞRI
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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