Ağrı'da Çiriş Tezgahlardaki Yerini Aldı

Ağrı'da karların erimesi ve havaların ısınmasıyla birlikte, dağların yüksek kesimlerinde yetişen ve pırasaya benzerliği ile bilinen 'Çiriş otu tezgahlardaki yerini aldı.

Ağrı'da karların erimesi ve havaların ısınmasıyla birlikte, dağların yüksek kesimlerinde yetişen ve pırasaya benzerliği ile bilinen 'Çiriş otu tezgahlardaki yerini aldı.



Ağrı ve Doğu Anadolu Bölgesinin birçok yerinde dağların yüksek kesimlerinde yetişen 'Çiriş' otu, uzun süren kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla birlikte köylüler ve seyyar satıcılar tarafından toplanarak kent merkezindeki manav ve seyyar satıcılarda satışa sunuldu.



Çiriş otunu Ağrı'nın yüksek yaylaları ve dağ eteklerinden toplayarak getirdiklerini anlatan seyyar satıcı Fevzi Sepetçi, bu otun yetişmesi ile birlikte Bahar mevsiminin tam anlamıyla geldiğini dile getirerek, "Artık İlkbaharın geldi. Baharın gelmesiyle birlikte de ilk aylarda çiriş otu, ışgın, kenger gibi otlar bizim bölgemizdeki dağların yüksek kesimlerinde yetişiyor. Genelde yöre insanımız, bu otları toplayıp kendi evlerinde yiyecek olarak kullanıyor. Bizlerde çarşı pazarda bunları satarak geçimizi sağlamaya çalışıyoruz. Şu an ilk etapta çiriş otu yetiştiği için onu getirip satıyoruz. Önümüzdeki haftalarda ise ışgın ve diğer otlar yetişince getirip satacağız. Bu otun yanında yetişen diğer otlar, genelde insanımız tarafından yöresel yemeklerde kullanılıyor. Bu otun fiyatı şu an ilk olması sebebi ile biraz pahalı. İki kilosunu 10 lira civarında satıyoruz. İleride bu dağların yüksek kesimlerindeki karların da erimesi ile bu fiyatlar çok daha aşağılara düşecek" dedi.



Pırasaya benzerliği olduğu için yöre insanının Çiriş otunu, doğunun pırasası olarak da adlandırdığını ifade eden Sepetçi: "Çiriş, özellikle yöresel yemeklerde kullanılıyor. Çoğu zamanda ıspanak gibi yapılıyor. Kimi insanımız da Çiriş'i alıp kurutarak kış mevsiminde tüketiyor. Doğal olduğu içinde sağlık açısından da çok faydalı bir bitkidir. Sağlık açısından faydalarını merak eden insanlarımız internetten falan bakıp okuyabilirler. Onun için gerek bölgede gerekse ilimizde çiriş fazlaca tüketiliyor" diye konuştu. - AĞRI

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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