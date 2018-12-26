Son Dakika Haberleri: Ağrı'da "Çocuk İstismarını Önleme ve Bilgilendirme Eğitimi" Tamamlandı

Ağrı'da "Çocuk İstismarını Önleme ve Bilgilendirme Eğitimi" Tamamlandı

27 dakika önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) desteği ile başlatılan "Daha Çocuk Yaştayım " projesi kapsamında 30 rehber öğretmenin çocuk istismarını önleme ve bilgilendirme eğitimi tamamlandı.

Ağrı'da
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) desteği ile başlatılan "Daha Çocuk Yaştayım " projesi kapsamında 30 rehber öğretmenin çocuk istismarını önleme ve bilgilendirme eğitimi tamamlandı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "Daha Çocuk Yaştayım " projesi kapsamında çocuk istismarını önleme ve bilgilendirme eğitimi tamamlanan 30 rehber öğretmeni makamında kabul etti. Öğretmenlerle bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, "Bu proje kapsamında 30 rehber öğretmenimizin çocuk istismarını önleme ve bilgilendirme eğitimi tamamlanmıştır. Bu öğretmenlerimiz, il genelindeki tüm okullarda görev yapmakta olan diğer rehber öğretmen ve branş öğretmenlerine eğitim verilecektir"dedi. Daha sonra rehber öğretmenlerin istek ve taleplerini dinleyen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, çocuk istismarını önleme ve bilgilendirme eğitimini tamamlayan öğretmenlere kurs belgelerini verdi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:38 Kaynak: İHA

Faruk Tekin, Ağrı, Güncel
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