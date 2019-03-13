Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Çözüm Senin Elinde Projesi

Ağrı'da Çözüm Senin Elinde Projesi

2 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "Çözüm Senin Elinde" projesi kapsamında okul müdürleriyle bir araya geldi.

Ağrı'da Çözüm Senin Elinde Projesi, System.String[]
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "Çözüm Senin Elinde" projesi kapsamında okul müdürleriyle bir araya geldi.

Bilim Sanat Merkezi salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, okul müdürleri ve AR-GE ekibi katıldı. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin," Çözüm Senin Elinde Projesiyle ilimizde görev yapan öğretmenlerin aktif katılımı sağlanarak eğitim öğretimle ilgili sorunlara çözüm önerilerinde bulunmalarını sağlamaktır. Bu çözüm önerilerinden uygulanabilecekler için çalışmalar başlatılıp takibinin sağlanmasını; uygulanamayacaklar için ise nedenlerinin tespitinin raporlaştırılmasını sağlamaktır. Öğretmenlerin birbirleri ile etkileşime girerek geçmiş deneyimlerinden istifade edebileceği ortam oluşturulacaktır. Burada yapılması planlanan şey; her öğretmenin farklı bölgelerden, farklı okullardan ve dolayısı ile farklı geçmiş yaşantılarından edindikleri bilgi birikimlerini birbirlerine aktararak eğitim sorunlarına etkili çözümler üretebilmelerini sağlamaktır. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü ile okullarımız arasında iletişim güçlendirerek eğitim-öğretim sorunlarının çözümünde güçlü bağlar oluşturulacaktır"dedi.

Tekin'in konuşmasının ardından AR-Ge ekibi tarafından projenin uygulama basamakları anlatıldı. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:16 Kaynak: İHA

Faruk Tekin, Ağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Boeing 737-8 Max ve Boeing 737-9 Max Tipi Uçakların Türk Hava Sahasındaki Uçuşları Durduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eşini Kaybeden Demet Akbağ'ı Aradı

Erdoğan'a "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya AK Parti'den Çok Sert Cevap: Aynen İade Ediyoruz Bahçeli'den Ahmet Hakan'a Çağrı: Yavaş'ı ve Kesgin'i Canlı Yayına Çıkar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 13:18:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Çözüm Senin Elinde Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]