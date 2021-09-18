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Dağlık alanda mahsur kalan yaralı ineğe ekipler kepçeyle yol açarak ulaştı - Son Dakika

Dağlık alanda mahsur kalan yaralı ineğe ekipler kepçeyle yol açarak ulaştı

18.09.2021 10:52

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, yayla dönüşünde yamaçtan düşerek vadide mahsur kalan yaralı inek, ekiplerin 8 saatlik yol açma ve kurtarma çalışmasıyla bölgeden alınarak sahibine teslim edildi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, yayla dönüşünde yamaçtan düşerek vadide mahsur kalan yaralı inek, ekiplerin 8 saatlik yol açma ve kurtarma çalışmasıyla bölgeden alınarak sahibine teslim edildi.

İlkbahar aylarında ilçeye bağlı yaylalara gelen göçer ailelerden Ahmet Koç, havaların soğumasıyla sürüleriyle Iğdır'a doğru dönüş yoluna geçti.

Koç, Karataş köyü yakınlarında bir ineğinin dağın yamacından düşüp vadide mahsur kaldığını fark etti.

Yaralanan ve yerinden kalkamayan ineği kendi çabasıyla kurtaramayan Koç, köy muhtarını arayıp köylülerden yardım istedi.

Bölgeye gelen köylüler de ineği kurtaramayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Dağlık alana gelen jandarma, İl Özel İdaresi, belediye ve Aras EDAŞ ekipleri çalışma başlattı.

Ulaşımın olmadığı dağlık alana varmak için kepçeyle yol açan ekipler, 8 saatlik çalışmanın ardından ineği kurtararak sahibine teslim etti.

Dağlık alanda mahsur kalan yaralı ineğe ekipler kepçeyle yol açarak ulaştı
Dağlık alanda mahsur kalan yaralı ineğe ekipler kepçeyle yol açarak ulaştı
Dağlık alanda mahsur kalan yaralı ineğe ekipler kepçeyle yol açarak ulaştı
Dağlık alanda mahsur kalan yaralı ineğe ekipler kepçeyle yol açarak ulaştı

Diyadin, Iğdır, İnek, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dağlık alanda mahsur kalan yaralı ineğe ekipler kepçeyle yol açarak ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dağlık alanda mahsur kalan yaralı ineğe ekipler kepçeyle yol açarak ulaştı - Son Dakika
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