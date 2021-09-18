Dağlık alanda mahsur kalan yaralı ineğe ekipler kepçeyle yol açarak ulaştı - Son Dakika

Ulaşımın olmadığı dağlık alana varmak için kepçeyle yol açan ekipler, 8 saatlik çalışmanın ardından ineği kurtararak sahibine teslim etti.

Yaralanan ve yerinden kalkamayan ineği kendi çabasıyla kurtaramayan Koç, köy muhtarını arayıp köylülerden yardım istedi.

Koç, Karataş köyü yakınlarında bir ineğinin dağın yamacından düşüp vadide mahsur kaldığını fark etti.

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