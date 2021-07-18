Demir kapının parmaklıklarında sıkışan köpek kurtarıldı - Son Dakika

Ağrı'da bir lisenin demir kapısının parmaklıklarına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Fatih Mahallesi'ndeki Öğretmenler Anadolu Lisesi'nin giriş kapısının demir parmaklıklarına sıkışan köpeği gören çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine okulun önüne gelen ekipler, makas yardımıyla demirleri aralayarak köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
Vatandaşlar, hassasiyetlerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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