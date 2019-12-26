Ağrı'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ağrı'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri tanıtım toplantısı yapıldı

6 saat önce

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Ağrı Gençlik Merkezinde kurulacak olan 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' tanıtım toplantısı yapıldı.

Ağrı'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri tanıtım toplantısı yapıldı, System.String[]

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Ağrı Gençlik Merkezinde kurulacak olan 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' tanıtım toplantısı yapıldı.


Türkiye'de 18 ilde pilot uygulama olarak uygulanacak olan 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' tanıtım toplantısı, pilot illerden birisi olan Ağrı'da Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı.


Tanıtım toplantısına; Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat İbik, Milli Eğitim Şube Müdürü Selahatin Bilgiç ve merkezde bulunan okul müdürleri katıldı.


Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Ağrı'da kurulacak olan Deneyap Atölyesi'nin çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.


Ağrı Gençlik Merkezinde kurulacak olan Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere 3 yıl boyunca ücretsiz olarak Robotik Kodlama, Elektronik Programlama, Yapay Zeka, Siber Güvenlik, Nanoteknoloji gibi teknoloji alanlarında eğitim verilmesi planlanıyor. 6 Ocak'a kadar başvuruları devam edecek olan Deneyap Teknoloji Atölyeleri Seçme Sınavına 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencileri başvuru yapabiliyor. Online olarak yapılan başvurular için son başvuru tarihi ise 9 Şubat. Ayrıntılı bilgiye www.deneyapturkiye.org internet adresinden ulaşılabiliyor. - AĞRI

Ağrı Valiliği, Türkiye, Pilot, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz
Erzurum Atatürk Üniversitesi, Türkiye'nin ilk milli ilacını geliştirdi Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor Son dakika: Yerli otomobilden bir detay daha! Hareket ederken görüntülendi

Son Dakika Haberleri
19:40 TEM'de aracından inen sürücüsün ölümüne neden olan tır şoförü tutuklandı - Son Dakika
19:39 Kocaeli yerli otomobil yollarda - Son Dakika
19:38 BBP Genel Başkanı Destici yeni asgari ücreti değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
19:38 İzmir'de genç kızın ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis cezası - Son Dakika
19:27 Bayburt'ta ekonomik gelişmeler ele alındı - Son Dakika
18:26 Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! - Son Dakika
18:22 Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 19:44:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]