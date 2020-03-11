Ağrı'da deprem tatbikatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da deprem tatbikatı - Son Dakika

Ağrı'da deprem tatbikatı

6 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Ağrı'da deprem tatbikatı, System.String[]

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Deprem sireninin çalmasıyla birlikte müdürlük personeli binayı boşalttı.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında bir deprem tatbikatı yapıldı. Deprem olduğunu belirten sirenle birlikte personel bulunduğu yerde çökerek ve kafasını koruyarak tedbir aldı. Ardından verilen ikinci siren ile de personel yangın merdiveninden tahliye edildi. Tatbikata o sırada binada bulunan öğrenciler ve vatandaşların da katıldığı görüldü. - AĞRI

Milli Eğitim Müdürlüğü, Deprem, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:15 Kaynak: İHA
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