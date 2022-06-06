Ağrı'da deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Ağrı'da deprem tatbikatı yapıldı

06.06.2022 17:19
Ağrı'da deprem tatbikatı yapıldı

Ağrı'da, "Afet Müdahale Planı"nın uygulanabilirliğinin test edilerek kurumlar arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Masabaşı ve Saha Tatbikatı" düzenlendi.

Ağrı'da, "Afet Müdahale Planı"nın uygulanabilirliğinin test edilerek kurumlar arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Masabaşı ve Saha Tatbikatı" düzenlendi.

Valilik öncülüğünde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) bahçesinde gerçekleştirilen tatbikata, AFAD ekiplerinin yanı sıra jandarma, polis, 112 Acil Sağlık, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan ve afet ile acil durumlarda AFAD ekipleri ile koordineli çalışacak öğretmenlerden oluşan Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB), Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının mensupları katıldı.

Tatbikatta, senaryo gereği merkez üssü Fırat Mahallesi olan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası bir binanın yıkıldığı bilgisi alındı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik güçlerinin çevrede önlemi almasıyla arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucu enkaz altında yaşamını yitiren bir kişiyle bir yaralıyı çıkararak ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Merdivenleri yıkılan bir binanın 3. katında yaralanarak mahsur kalan bir kişinin temsil edildiği maket de ekiplerce halat yardımıyla aşağı indirilip ambulansa alındı.

Tatbikatta yine senaryo gereği enkaz altında kalanların çıkarılıp hastaneye götürülmesi sırasında yakınları ile kendilerini yatıştırmak isteyen güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Bölgede bir binada elektrik kablolarından kaynaklanan yangın da itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla söndürüldü.

Alana çadır kurulmasının ardından Türk Kızılay tarafından afetzedeler ile ekiplere kumanya ve sıcak yemek ikramı yapıldı.

Ağrı Valisi Osman Varol da AFAD binasında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Necati Oruk ve kurum amirleriyle tatbikat alanını kameralarla yapılan yayından takip etti.

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Kaynak: AA

Türkiye, AFAD, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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