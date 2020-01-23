Ağrı'da dere ve şadırvanlar buz tuttu - Son Dakika

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 21 derece ölçüldüğü Ağrı'da, dereler ve şadırvanlar buzla kaplandı.

Kentte bir süredir etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Dere ve nehirlerin yüzeyinin buz tuttuğu kentte, şadırvanlarda uzun buz sarkıtları oluştu.

Ev ve iş yerlerinin camlarının da buz tuttuğu kentte, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye branda örterek önlem almaya çalıştı.

Vatandaşlardan Ömer Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte havaların çok soğuduğunu ve iş yerlerine giderken yürümekte zorluk çektiklerini söyledi.

Soğuk havanın yanı sıra zaman zaman kentte sisin de etkili olduğunu ifade eden Yaşar, "Büyük bir yaşam mücadelesi veriyoruz. Bu kış şartlarında Ağrı'da yaşamak ayrıca bir zorluk oluşturuyor. Sabahları araçlarımızı çalıştırmakta güçlük çekiyoruz. Çoğu zaman da çalışmıyor. İş yerindeki camlar buz tuttu. Hiçbir şekilde iş yerlerini ısıtamıyoruz. Her ay 800 lira doğal gaz faturası ödememize rağmen ısınamıyoruz." diye konuştu.