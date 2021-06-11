Ağrı'da dere yatağında 6 kilo 528 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dere yatağında uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü, Doğubayazıt Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Tanıktepe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı.

İlçeye bağlı Sağdıç köyündeki bir dere yatağına giden ekipler, burada çöplerin bırakıldığı alanda arama yaptı.

Uyuşturucu dedektör köpeği desteğiyle gerçekleştirilen aramada, 7 pakette 6 kilo 528 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler tarafından yaklaşık 300 metre uzaklıktaki şüpheliler M.Ö. ve Ş.A. durduruldu. Ş.A'nın üst aramasında uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi, çevrede 14 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemleri sonrası çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.