Ağrı?da dereler taştı köy ve araziler sular altında kald - Son Dakika

Ağrı?da dereler taştı köy ve araziler sular altında kald

AĞRI'da etkili olan sağanak yağış il merkezi ve köylerde su baskınlarına neden oldu.

AĞRI'da etkili olan sağanak yağış il merkezi ve köylerde su baskınlarına neden oldu.

Ağrı'da iki günden beri etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiliyor. Bölgede devam eden sağanak sebebiyle dere ve akarsular taştı. Debisi yükselen derelerde oluşan taşkınlar sebebiyle merkeze bağlı bir çok köyde ev ve tarım arazisi sular altında kaldı. Ağrı Millet Bahçesinden geçen Taşlıçay Deresindeki taşkın da korkuttu.Kentte meydana gelen sel felaketi ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı, Devlet Su İşleri, AFAD, 112 ve Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipler, felaketin etkili olduğu noktalarda çalışma başlattı.

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Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 23:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ağrı?da dereler taştı köy ve araziler sular altında kald - Son Dakika
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