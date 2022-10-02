Derbi sonrası herkes çok şaşkın! 27 yıl sonra bir ilk yaşandı

Bölgeye gelen AFAD , jandarma, polis ve itfaiye ekipleri yaptıkları aramada, daha önce iş makineleriyle kum çıkarılan bölgede oluşan su göletinde kardeşlerin cansız bedenine ulaştı.

Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Fırat, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağrı'da dereye giren iki kardeş boğuldu - Son Dakika

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