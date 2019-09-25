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Ağrı'da Destekleme ve Yetiştirme Kursları başladı

1 saat önce

Ağrı'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ağrı'da Destekleme ve Yetiştirme Kursları başladı, System.String[]

Ağrı'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, illi Eğitim Şube Müdürü Kutbeddin Kaya, ortaokul ve lise müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de katılarak, "Kurslarda en üst düzeyde verim elde etmek için idareci ve öğretmenlerimizin büyük çaba sarf etmeleri gerekiyor. Çocuklarımızın başarısı için hepimiz çok çalışacağız, ilimizin başarı grafiğini yukarılara çekmek ilimiz eğitim camiasının temel vicdani görevidir. Sizlerden tüm öğrencilerimize ulaşmanızı ve özellikle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımıza ulaşarak onları DYK'larla buluşturmanızı özellikle istiyorum" dedi.


Toplantı Milli Eğitim Şube Müdürü Kutbeddin Kaya'nın Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile ilgili açıklamaları sonrasında okul müdürlerinden gelen sorulara cevap verilmesiyle sona erdi. - AĞRI

Faruk Tekin, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:59 Kaynak: İHA
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