Ağrı'da devrilen araca çarpmamak için manevra yapan kamyonet de devrildi: 6 yaralı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, devrilen araca çarpmamak için manevra yapan kamyonetin de devrilmesi sonucu 2'si güvenlik korucusu 6 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, devrilen araca çarpmamak için manevra yapan kamyonetin de devrilmesi sonucu 2'si güvenlik korucusu 6 kişi yaralandı. Güvenlik korucusu Harun Altan idaresindeki 04 DD 871 plakalı kamyonet, Aşağı Karabal köyü yakınlarında devrildi. Aynı yönde seyreden Ahmet Neşvat'ın kullandığı 31 F 9510 plakalı kamyonet de bu araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada devrildi. Kazada yaralanan sürücüler Altan ve Neşvat ile güvenlik korucusu Celil Altan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi, sağlık ekiplerince Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hamur, Ağrı, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 09:57 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Ağrı'da devrilen araca çarpmamak için manevra yapan kamyonet de devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

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