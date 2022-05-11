Ağrı'da devrilen hafif ticari araçtaki gümrük muhafaza memuru öldü - Son Dakika
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Ağrı'da devrilen hafif ticari araçtaki gümrük muhafaza memuru öldü

11.05.2022 16:52

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki gümrük muhafaza memuru hayatını kaybetti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki gümrük muhafaza memuru hayatını kaybetti.

İl merkezinden Doğubayazıt ilçesine giden O.Y idaresindeki 25 GB 045 plakalı hafif ticari araç, Yeniçadır köyü mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçtikten sonra yol kenarına devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtan düşen sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Erzurum'un Çat ilçesi nüfusuna kayıtlı olan O.Y'nin gümrük muhafaza memuru olarak Bursa'da görev yaptığı ve izinde olduğu öğrenildi.

Ağrı'da devrilen hafif ticari araçtaki gümrük muhafaza memuru öldü
Ağrı'da devrilen hafif ticari araçtaki gümrük muhafaza memuru öldü
Ağrı'da devrilen hafif ticari araçtaki gümrük muhafaza memuru öldü
Ağrı'da devrilen hafif ticari araçtaki gümrük muhafaza memuru öldü
Ağrı'da devrilen hafif ticari araçtaki gümrük muhafaza memuru öldü
Ağrı'da devrilen hafif ticari araçtaki gümrük muhafaza memuru öldü
Ağrı'da devrilen hafif ticari araçtaki gümrük muhafaza memuru öldü
Ağrı'da devrilen hafif ticari araçtaki gümrük muhafaza memuru öldü
Ağrı'da devrilen hafif ticari araçtaki gümrük muhafaza memuru öldü

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Kaynak: AA

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