Ağrı'da dilencilerin yer kavgası
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Ağrı'da yer yüzünden birbirine giren dilencilerin kavgası zabıtanın müdahalesi ile sonlandı.
Ağrı Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:25 Kaynak: İHA
'da yer yüzünden birbirine giren dilencilerin kavgası zabıtanın müdahalesi ile sonlandı.
Kurtuluş Caddesi'nde sabah saatlerinde 5-6 dilenci arasında yer kapma yüzünden tartışma çıktı. Kendisinin bulunduğu yerde başkasını istemeyen dilenci, diğer şahısların oturduğu yerden kalkmasını istedi. Birbirlerine bağıran dilencilerin sesini duyan vatandaşlar araya girmek istedi. Dilencileri ayırmak isteyen vatandaşların çabası yetersiz kaldı. Çocukların da karıştığı kavga zabıtanın müdahalesi ile sonlanırken, dilencilerin kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. - AĞRI
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