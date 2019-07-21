Son Dakika Haberleri: Ağrı'da dilencilerin yer kavgası
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Ağrı'da dilencilerin yer kavgası

43 dakika önce

Ağrı'da yer yüzünden birbirine giren dilencilerin kavgası zabıtanın müdahalesi ile sonlandı.

Ağrı'da dilencilerin yer kavgası, System.String[]
Ağrı'da yer yüzünden birbirine giren dilencilerin kavgası zabıtanın müdahalesi ile sonlandı.

Kurtuluş Caddesi'nde sabah saatlerinde 5-6 dilenci arasında yer kapma yüzünden tartışma çıktı. Kendisinin bulunduğu yerde başkasını istemeyen dilenci, diğer şahısların oturduğu yerden kalkmasını istedi. Birbirlerine bağıran dilencilerin sesini duyan vatandaşlar araya girmek istedi. Dilencileri ayırmak isteyen vatandaşların çabası yetersiz kaldı. Çocukların da karıştığı kavga zabıtanın müdahalesi ile sonlanırken, dilencilerin kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. - AĞRI
Sabah, Ağrı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:25 Kaynak: İHA
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