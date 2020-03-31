Ağrı'da doğal gaz boru hattı patladı - Son Dakika

Ağrı'da doğal gaz boru hattı patladı
11 dakika önce
Ağrı'da doğal gaz boru hattı patladı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Sınır Kapısı yakınından geçen doğalgaz hattında patlama meydana geldi.
Ağrı'da doğal gaz boru hattı patladı
AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Sınır Kapısı yakınından geçen doğalgaz hattında patlama meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, saat 05.00 sıralarında büyük bir gürültü ile patlayan doğalgaz boru hattında yangın çıktı. Çıkan yangının ardından doğalgaz vanaları kapatılırken, yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:22 Kaynak: İHA
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