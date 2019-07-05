Son Dakika Haberleri: Ağrı'da doğal gaz hattı yapım çalışmaları devam ediyor
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Ağrı'da doğal gaz hattı yapım çalışmaları devam ediyor

1 saat önce

Ağrı'da geçen yıl başlayan doğal gaz hattı döşeme çalışmalarının yeni sezonda da devam ettiği bildirildi.

Ağrı'da doğal gaz hattı yapım çalışmaları devam ediyor, System.String[]
Ağrı'da geçen yıl başlayan doğal gaz hattı döşeme çalışmalarının yeni sezonda da devam ettiği bildirildi.
Ağrı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye ve AKSA Doğalgaz firması ortaklığıyla yürütülen proje kapsamında, Cumhuriyet, Leylekpınar, Gazi, Kazım Karabekir, Sıtkiye, Alpaslan, Murat, Hürriyet, Abide ve Fırat mahallelerinde çalışma yapılacağı belirtildi.
Toplam 10 mahallede yapılacak doğal gaz hattı döşeme çalışmaların Gazi Mahallesi'nde başlatıldığına yer verilen açıklamada, çalışmaların sırasıyla diğer mahallelerde de yürütüleceği ifade edildi.
Açıklamada, yapılacak doğal gaz altyapısı ile kentteki abone sayısının ekim ayı sonunda 9 bin 500'e ulaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:14 Kaynak: AA
ağrı, Güncel
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