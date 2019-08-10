Ağrı'da Doğalgaz Çalışmaları Devam Ediyor
1 saat önce
Ağrı'da geçen yıl başlayan Doğalgaz hattı çalışmaları bu yılda aralıksız devam ediyor.
Ağrı Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:21 Kaynak: İHA
'da geçen yıl başlayan Doğalgaz hattı çalışmaları bu yılda aralıksız devam ediyor.
AKSA Doğalgaz 2019 yılı yatırım çalışmaları kapsamında, Ağrı'da altyapısı tamamlanan bölgelerde gazlama işlemleri gerçekleştirdi. Bu yıl Ağrı'da doğalgaz çalışmalarının çok büyük bir kısmını bitirmeyi hedefleyen Aksa
Doğalgaz çalışanları tarafından, Cumhuriyet caddesinde meşale yakılarak kutlama yapıldı.
Kutlamalar sırasında açıklama yapan Şirket Müdürü Evren
Karyağdı; yatırımların tüm hızıyla devam edeceğini sezon sonunda Ağrı'nın büyük bir kısmına gaz arzının sağlanacağını belirtti. - AĞRI
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