Ağrı'da Doğalgaz Çalışmaları Toplantısı

Ağrı'da, AKSA Ağrı Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından 2019 yılı yatırım programı ve iç tesisat firmalarına yönelik, emniyetli gaz sağlanması konusunda toplantı düzenlendi.

Ağrı'da, AKSA Ağrı Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından 2019 yılı yatırım programı ve iç tesisat firmalarına yönelik, emniyetli gaz sağlanması konusunda toplantı düzenlendi.



Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki toplantıda konuşan AKSA Ağrı Doğalgaz A.Ş. Müdürü Evren Karyağdı, doğal gazda 2019 yatarım hedeflerine ulaşmaları halinde Ağrı'daki hava kirliliğinin asgariye ineceğini söyledi.



Ayrıca kullanıcıların doğal gaz kullanımıyla konfora ulaşacağını aktaran Karyağdı, bunun yanı sıra doğal gazın ekonomik olarak da kente fayda sağlayacağını ifade etti.



Daha sonra şirketin mühendislerinden Semih Taşdemir'in 2019 yılı yatırım programında bulunan bölgeleri anlattı.



İl merkezinde Yavuz, Gazi, Hürriyet, Bahçelievler, Cumhuriyet ve Leylek Pınar mahallelerinde çalışma yapılacağını vurgulayan Taşdemir, Doğubayazıt ilçesinde ise hastane ve TOKİ bölgesinde yatırım yapılacağına dikkati çekti.



Taşdemir, şirketin belirlenen bölgelere toplam 25 milyon lira yatırım yapacağını aktardı.



Toplantı, İç Tesisat Kontrol Mühendisi Hakan Duman'ın iç tesisat firmalarına uyulması gereken kuralları anlatmasıyla son buldu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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