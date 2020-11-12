Ağrı'da doğalgazın ulaşmadığı mahalle kalmadı - Son Dakika

Ağrı'da doğalgazın ulaşmadığı mahalle kalmadı

12.11.2020 14:26

Ağrı'da doğalgazın ulaşmadığı mahalle kalmadı Ağrı'da 2017 yılından beri faaliyete geçen doğalgaz, kentin en uzak mahallelerine kadar ulaştı.

Ağrı'da doğalgazın ulaşmadığı mahalle kalmadı

AĞRI - Ağrı'da 2017 yılından beri faaliyete geçen doğalgaz, kentin en uzak mahallelerine kadar ulaştı.

Havası en kirli olan illerden biri olarak bilinen Ağrı'da, 2017 yılında başlatılan doğalgaz çalışmalarının ardından kentin neredeyse her yerinde doğalgaz kullanımı başladı. Ağrı'da bulunan en uzak mahallelerden biri olan 100. Yıl Mahallesine de getirilen doğalgazın ilk ateşi mahallede meşale ile yakılarak mahallelinin kullanımına sunuldu.

"Şu anda ulaşmadığımız mahalle kalmadı"

Ağrı'da faaliyet gösteren Aksa Doğalgaz Müdürü Evren Karyağdı, kentte doğalgaza yönelik yapılan yatırımların hızla deva ettiğini belirterek, şehrin yoğunluk gösteren tüm noktalarına doğalgaz akışının sağlandığını söyledi. 2017 yılından beri Ağrı'da faaliyet gösterdiklerini söyleyen Karyağdı, "Aksa Ağrı Doğalgaz olarak 2017 yılından beri faaliyet göstermekteyiz. Yatırım çalışmalarımız her sene hızla devam etti. Şu anda şehrin yoğunluk gösteren tüm noktalarında gaz akışını sağlamış durumdayız. 100. Yıl Mahallesi de bizim için doğal gazın gelmesi gereken bir yerdi. Gerekli çalışmalar yapıldı. Ana arterleri şu anda tamam 100. yıl mahallesinin. Dediğim gibi önümüzdeki senelerde de devam edecek. Şu anda ulaşmadığımız mahalle kalmadı" ifadelerine yer verdi.

100. Yıl Mahallesine ulaşan doğalgazın aslında 2023-2024 yılları arasında geleceğinin planlandığını ancak 2020 yılının son aylarında doğalgaza kavuştuklarını söyleyen Mahalle Muhtarı Erkan Aydemir, Başta Müdürümüz Evren Karyağdı ve Aksa Doğalgaz şirketine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Müdürümüz bize çok destek oldu. Daha önce belirtildiği gibi gazın mahallemize ulaşması 2023-2024 yılları olarak belirlenmişti. Sağ olsunlar 2020'nin son aylarında bize gözlerimizi ulaştırdılar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Mahallenin ilk duyduğumda bir bayram sevinci yaşadılar" şeklinde konuştu.

Ağrı'da doğalgazın ulaşmadığı mahalle kalmadı
Ağrı'da doğalgazın ulaşmadığı mahalle kalmadı
Ağrı'da doğalgazın ulaşmadığı mahalle kalmadı
Ağrı'da doğalgazın ulaşmadığı mahalle kalmadı
Ağrı'da doğalgazın ulaşmadığı mahalle kalmadı
Ağrı'da doğalgazın ulaşmadığı mahalle kalmadı
Ağrı'da doğalgazın ulaşmadığı mahalle kalmadı
Ağrı'da doğalgazın ulaşmadığı mahalle kalmadı
Ağrı'da doğalgazın ulaşmadığı mahalle kalmadı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da doğalgazın ulaşmadığı mahalle kalmadı - Son Dakika


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