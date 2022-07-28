Ağrı'da on binlerin katıldığı konser sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Ağrı'da on binlerin katıldığı konser sosyal medyayı salladı

28.07.2022 08:13

Ağrı Doğubayazıt Stadyumu'nda 30 bin kişinin katıldığı bir etkinlik düzenlendi. Birçok ünlü ismin sahne aldığı etkinliğe lazer gösterisiyle kalabalığı coşturan DJ damga vurdu.

Ağrı'nın Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı'nda ressam İsmail Acar'ın resim sergisi açılışıyla başlayan festival, aynı günün akşamı Doğubayazıt Stadyumu'ndaki konserle devam etti.

30 BİN KİŞİ KATILDI

Konser, unutulmaz bir şova dönüştü. Yaklaşık 30 bin kişi, bu etkinliğe katıldı ve eğlence adeta zirve yaptı. Önce Çakal, Reckol, Tara Mamedova, Yunus Agıri, Xero Abbas, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş gibi isimler sahne aldı.

MR. DOSSO DOSSİ COŞKUSU

Geceye damga vuran anlar ise Dosso Dossi Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan'ın Mr. Dosso Dossi imzası ile yaptığı DJ Show oldu.Lazer gösterisi ile birlikte daha da coşan binlerce kişi, adeta tüm enerjisini attı.

BAŞKA İLLERDEN GELENLER DE OLDU

Öte yandan etkinliğe Doğubayazıt'ın yanı sıra Ağrı'nın yedi ilçesinden, Erzurum, Kars, Iğdır, Muş ve Diyarbakır'dan birçok izleyici katıldığı öğrenildi.

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Ağrı, Güncel, Son Dakika

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