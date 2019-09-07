Son Dakika Haberleri: Ağrı'da dolu ve sağanak
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Ağrı'da dolu ve sağanak

17 dakika önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kısa süren şiddetli yağışın ardından cadde ve sokaklarda geniş su birikintileri oluştu.

Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği şiddetli yağış nedeniyle birçok noktadaki su giderleri taştı.

Bazı vatandaşlar ise dükkanlarının önünde biriken suyu kendi imkanlarıyla temizledi.

Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:10 Kaynak: AA
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