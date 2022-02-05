Üye Girişi
Ağrı'da donan su deposu ve evlerin çatılarında dev buz sarkıtları oluştu - Son Dakika

Ağrı'da donan su deposu ve evlerin çatılarında dev buz sarkıtları oluştu

05.02.2022 16:19

Ağrı'da donan su deposu ve evlerin çatılarında dev buz sarkıtları oluştu Ağrı'da donan su deposu ve evlerin çatılarında dev buz sarkıtları oluştu.

Ağrı'da donan su deposu ve evlerin çatılarında dev buz sarkıtları oluştu

AĞRI - Ağrı'da donan su deposu ve evlerin çatılarında dev buz sarkıtları oluştu.

Soğuk havanın etkisini en çok hissettirdiği illerin başında gelen Ağrı'da, su deposu tamamen dondu. Evlerin çatılarında, pencere ve balkon boyunu aşan buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar ise araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardı.

Ağrı'da donan su deposu ve evlerin çatılarında dev buz sarkıtları oluştu
Ağrı'da donan su deposu ve evlerin çatılarında dev buz sarkıtları oluştu
Ağrı'da donan su deposu ve evlerin çatılarında dev buz sarkıtları oluştu

YORUMLAR
500

Ağrı, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da donan su deposu ve evlerin çatılarında dev buz sarkıtları oluştu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:55 48 saatten fazla elektrik kesintisi yaşayan Isparta'ya gelen Bakan Dönmez'den açıklama: Abonelerin yüzde 93'üne enerji akışı sağlandı
15:52 Muhalefetten koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı geldi
15:51 Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama: Anca beraber kanca beraber
15:48 Çok konulan evlilikten kareler gelmeye başladı! İşte Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın nikah töreninden ilk fotoğraf
15:43 Erol Bulut'un öğrencilerinden büyük başarı! Gaziantep, Sivasspor'u mağlup etti
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
14:59 Sosyal medya bu soruyla yıkıldı! Hulusi Belgü'nün Pamela Anderson sorusu ortama damga vurdu
14:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon hakkında konuştu: Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz
14:28 Enes Ünal fırtına gibi esti! Karşılaşmayı Kuntz da izledi
14:07 Oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafet olay oldu! Veliler tepki gösterdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 16:27:02. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da donan su deposu ve evlerin çatılarında dev buz sarkıtları oluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement